Đang ngồi uống nước, 3 thiếu niên ở Long An bị chém nhập viện 12/04/2025 11:40

Sáng ngày 12-4, thông tin từ UBND xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, lực lượng công an xã đang điều tra, xác minh làm rõ về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp 4.

Video: Đang ngồi uống nước, ba thiếu niên ở Long An bị chém phải nhập viện

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 8-4, Công an xã Mỹ An nhận thông tin của người dân tại quán cà phê của bà HTML (ấp 4, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) xảy ra vụ cố ý gây thương tích.

Công an xã liền triển khai lực lượng đến hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ các tang vật và mời nhóm thanh thiếu niên 10 người gồm có độ tuổi từ 14-17 tuổi ở TP Tân An (Long An) về trụ sở làm việc.

3 thiếu niên bị tấn công hoảng loạn bỏ chạy. Video cắt từ clip

Qua làm việc, nhóm thiếu niên khai nhận: khoảng 18 giờ 20 phút khi Nguyễn Trọng Nhân (14 tuổi, xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, Long An) mang theo dao bầu dài khoảng 50cm đến rủ nhóm 9 thiếu niên ngụ TP Tân An đến quán cà phê của bà HTML (ấp 4, xã Mỹ An) để tìm nhóm 3 thanh thiếu niên gồm PNAT và ĐTHT (cùng 15 tuổi và cùng ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An); CGM (14 tuổi, xã Tân Đông, Thạnh Hóa, Long An) để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Tại đây, nhóm của Nhân đã cầm dao xông vào quán cà phê. Nhân chém nhiều nhát vào người PNAT, gây thương tích vùng bụng. Cả 3 thiếu niên bất ngờ bị tấn công hoảng loạn bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, PNAT bị trượt ngã, gãy tay trái, chấn thương ngực và trầy xước phần hông.

Nhóm thiếu niên 10 người tiếp tục quay lại lần thứ hai tấn công 3 thiếu niên. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, cả nhóm bỏ đi, khoảng 20 phút sau, nhóm thiếu niên 10 người quay lại lần thứ hai. Lần này, ĐTHT bị một thiếu niên trong nhóm đạp vào đầu, bị cả nhóm đánh hội đồng thêm lần nữa. Hậu quả khiến cả ba nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Công an xã Mỹ An đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và mời 10 thiếu niên liên quan về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận các thiếu niên còn nhỏ tuổi nhưng rất hung hăng, dùng hung khí tấn công người khác… cần có biện pháp xử lý thích đáng.