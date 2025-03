Công an làm việc với 3 thanh thiếu niên lái xe lạng lách để đăng Facebook 10/03/2025 16:54

(PLO)- Công an tỉnh Kon Tum làm rõ clip ba thanh thiếu niên lái xe lạng lách, bốc đầu, vượt đèn đỏ để đăng lên mạng xã hội câu view.

Ngày 10-3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết cơ quan công an đã xác minh, làm rõ clip nam thanh niên điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ đăng lên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn TP Kon Tum.

Theo đó, Phòng An ninh mạng - phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Kon Tum xác định thanh niên điều khiển xe trong clip là PTH (15 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, TP Kon Tum). Đồng thời, công an làm việc với PTH và hai người khác là HCH (16 tuổi), HTK (17 tuổi, đều ngụ TP Kon Tum).

Hình ảnh thanh niên lái xe lạng lách, đánh võng vi phạm vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: CA.

Kết quả làm việc ba thanh thiếu niên thừa nhận hành vi của mình, mục đích quay video đăng mạng xã hội để câu view, câu like. Hiện vụ việc đã được chuyển cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 6-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài 51 giây ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển mô tô hai bánh có hành vi lạng lách, đánh võng, điều khiển xe máy bốc đầu, vượt đèn đỏ.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Kon Tum tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 5-3, HCH cùng với PTH và HTK ra đường Phạm Văn Đồng (quốc lộ14) địa bàn TP Kon Tum điều khiển mô tô biểu diễn để quay video. HCH giao mô tô cho PTH điều khiển và giao điện thoại cho HTK quay video lái xe lạng lách.

Sáng 6-3, PTH sử dụng đoạn video lái xe lạng lách này đăng tải trên trang Facebook cá nhân với mục đích câu view, câu like, thể hiện với bạn bè.

Theo Công an tỉnh Kon Tum, hành vi trên là nguy hiểm, gây mất an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông khác, gây rối trật tự công cộng; vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ.

Đặc biệt, hành vi đăng tải trên mạng xã hội gây hệ lụy xấu, cổ súy cho một số bộ phận thanh thiếu niên đua đòi, học theo; gây ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận không nhỏ người dân trên địa bàn, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên.