Hậu Giang: Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 33% so cùng kỳ 03/04/2025 14:48

(PLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Hậu Giang đã triển khai thực hiện quyết liệt 7 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 3-4, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đơn vị vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và công tác Công an quý I-2025.

Thực hiện nhiệm vụ liên tục, hiệu quả, không gián đoạn, ngắt quãng

Theo báo cáo, quý I-2025, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Cạnh đó, triển khai thực hiện quyết liệt 7 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra Quyết định tạm giữ hình sự 6 thanh niên có tuổi đời từ 16-25 có hành vi điều khiển xe mô tô tụ tập dàn hàng ngang, la hét, nẹt pô, phóng xe với tốc độ cao trên Quốc lộ 61C. Ảnh: CAHG

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự 26 thanh niên, thiếu niên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CAHG

Trong đó, tập trung triển khai các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng...

Kết quả, từ đầu năm đến nay và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tình hình an ninh chính trị được bảo đảm ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Mặt khác, tỉ lệ điều tra, làm rõ tội phạm đạt hơn 77,6%; số người tử vong do tai nạn giao thông giảm 10% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, qua 1 tháng triển khai Quyết định giải thể Công an cấp huyện, thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định; số vụ phạm tội về trật tự xã hội đã giảm 33% so với cùng kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Công an tỉnh Hậu Giang đã giải thể, kết thúc hoạt động của 8 Công an cấp huyện kể từ ngày 1-3. Đồng thời, có 28 lãnh đạo, chỉ huy tự nguyện có đơn xin nghỉ hưu để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp cán bộ.

Dịp này, 3 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: CAHG

Hiện nay, mỗi Công an cấp xã đã đảm bảo từ 12 biên chế trở lên theo chỉ đạo của Bộ Công an. Công an tỉnh cũng đã thành lập 4 Tổ hướng dẫn, theo dõi Công an cấp xã, Đồn Công an trên địa bàn tỉnh, mỗi tổ do 1 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

Công an tỉnh đã phối hợp với các sở, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp nhận 4 nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công an tỉnh. Các nhiệm vụ được tiếp nhận, vận hành bảo đảm liên tục, hiệu quả, không gián đoạn, ngắt quãng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân, tổ chức.

Tập trung xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua. Thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra và có giải pháp khắc phục.

Trong đó, trọng tâm là rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác theo tổ chức bộ máy mới; bảo đảm các nhiệm vụ mới được vận hành liên tục, hiệu quả, không để gián đoạn, ngắt quãng. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải làm tốt vai trò hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả công tác.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CAHG

Đối với 4 Tổ hướng dẫn, theo dõi và các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang yêu cầu tăng cường hướng dẫn Công an cấp xã, Đồn Công an thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là công tác xử lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, thực hiện các thủ tục hành chính và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Cạnh đó, chủ động nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng trên địa bàn, nhất là Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngoài ra, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm băng, nhóm, bảo đảm thực chất, không để lọt địa bàn, đối tượng…

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.