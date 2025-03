Bị bắt sau 18 năm trốn truy nã về hành vi mua bán phụ nữ 28/03/2025 10:45

Ngày 28-3, Công an tỉnh Long An cho biết đã bàn giao bị can truy nã Nguyễn Thị Kim Hương (đang lẩn trốn tại huyện Châu Thành, Long An) cho Công an tỉnh Hậu Giang.

Bị can Nguyễn Thị Kim Hương bị truy nã về tội mua bán phụ nữ. Ảnh: CA

Ngày 12-11-2007, Nguyễn Thị Kim Hương (65 tuổi; ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can về tội mua bán phụ nữ, nhưng bị can Hương sau đó đã bỏ trốn.

Đến ngày 5-12-2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định truy nã.

Quá trình lẩn trốn, bị can thay tên đổi họ, di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau sinh sống để tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã xác định bị can Hương đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An nên phối hợp truy bắt.

Tại cơ quan công an, bị can Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội và bỏ trốn.

Công an tỉnh Long An đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho Công an tỉnh Hậu Giang di lý bị can về tỉnh Hậu Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.