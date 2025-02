26 cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang nghỉ hưu trước tuổi 28/02/2025 14:52

(PLO)- Đây là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí công tác và gắn bó với Công an tỉnh Hậu Giang từ khi mới thành lập, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của đơn vị.

Công an tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang công bố các quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, kể từ ngày 1-3 đối với 26 người. Trong đó, có 13 lãnh đạo cấp phòng và tương đương, 9 chỉ huy cấp đội và 4 cán bộ.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận quyết định nghỉ hưu. Ảnh: CAHG

Các đồng chí trên đều tự nguyện có đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi để tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang nhận xét 26 cán bộ vừa nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi đều là những người có nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí công tác. Trong suốt quá trình công tác các cán bộ này luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thông tin thêm, trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt các chủ trương, hướng dẫn…

Trong đó, do nhận thêm nhiệm vụ mới nên lãnh đạo Bộ Công an không khuyến khích cán bộ xin nghỉ hưu trước hạn tuổi. Tuy nhiên, để việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thuận lợi, Công an tỉnh Hậu Giang có 26 đồng chí cán bộ, chỉ huy tự nguyện xin nghỉ hưu trước hạn tuổi.