Đắk Lắk: 1 doanh nghiệp làm dự án trồng rừng bị lấn chiếm gần 1.000 ha đất 03/04/2025 12:46

Ngày 3-4, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng công an tỉnh vừa tích cực phối hợp với UBND huyện Ea Súp tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi hơn 742 ha đất lâm nghiệp bị các hộ dân lấn chiếm tại tiểu khu 293, xã Cư Mlan.

Lực lượng chức năng huyện Ea Súp và Công an tỉnh Đắk Lắk vận động người dân trả lại đất lấn, chiếm ở dự án trồng rừng của Công ty TNHH Anh Quốc. Ảnh: CA

Theo đó, năm 2011, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao 1.165,2 ha cho Công ty TNHH Anh Quốc thuê để thực hiện dự án trồng rừng, trồng cao su, quản lý, bảo vệ rừng tại tiểu khu 293 thuộc xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp trên đã không thực hiện dự án, đồng thời buông lỏng quản lý, để người dân vào khai thác gỗ, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp làm nương rẫy, mua bán, sang nhượng đất trái pháp luật tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Theo thống kê, tại khu vực đất cho Công ty TNHH Anh Quốc thực hiện dự án đã bị 134 trường hợp lấn, chiếm gần 1.000 ha đất.

Do không triển khai dự án như cam kết, nên ngày 23-2-2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định thu hồi 1.165,2 ha đất tại tiểu khu 293 của Công ty TNHH Anh Quốc giao lại cho UBND xã Cư M’Lan quản lý.

Thời gian qua, lực lượng chức năng huyện Ea Súp, cùng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến từng nhà vận động người dân trả lại đất đã lấn, chiếm.

Nhờ làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc kiên trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật, quan tâm đến những nhu cầu chính đáng, hợp pháp; có phương án hỗ trợ bảo đảm sinh kế của người dân, đến nay đa số các hộ lấn chiếm đã tự nguyện chấp hành, đồng ý trả lại đất, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Ea Súp.

Chỉ trong hai ngày 28 và ngày 29-3 vừa qua, đã có 115 hộ dân tự nguyện trả lại hơn 742 ha thuộc dự án trồng rừng, trồng cao su, quản lý, bảo vệ rừng tại tiểu khu 293. Trong đó có hơn 227 ha cây trồng trái phép lâu năm, hơn 259 ha cây hàng năm và tháo dỡ 33 chòi, lán dựng trái phép.

Hiện nay, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện Ea Súp triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự để công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất lâm nghiệp tại tiểu khu 293, xã Cư Mlan diễn ra an toàn, theo đúng quy định của pháp luật.