Bản tin trưa 29-01: CSGT đo nồng độ cồn xuyên Tết; Người dân nô nức đi lễ chùa cầu an 29/01/2025 12:00

(PLO)- CSGT sẽ kiểm tra, đo nồng độ cồn xuyên Tết; Sau giao thừa, người dân nô nức đi lễ chùa cầu bình an; Bắt nhóm ‘vỡ nợ làm liều’, xịt hơi cay cướp tài sản dịp giáp Tết; Những thiên thần nhỏ ra đời vào thời khắc giao thừa năm Ất Tỵ 2025.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng CSGT sẽ tuần tra kiểm soát xuyên đêm, xuyên Tết, xuyên giao thừa, kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". CSGT Công an TP Vinh tuần tra kiểm soát xuyên xuyên Tết, kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Ngay sau thời khắc giao thừa, chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TP.HCM) ngập tràn không khí linh thiêng khi hàng trăm người dân đến dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.