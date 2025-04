Dự báo thời tiết ngày 20-04: Nắng nóng gay gắt diện rộng bao trùm cả nước, có nơi nhiệt độ trên 38 độ C 20/04/2025 09:03

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 20/4: tình trạng nắng nóng xảy ra trên diện rộng khắp cả nước. Tại Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du bước vào đợt nắng nóng đầu mùa với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35–36 độ C, một số nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động 50–55%, gây cảm giác oi bức, khô rát vào trưa chiều. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng ghi nhận nắng nóng cục bộ, nhiều điểm nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C. Còn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục là tâm điểm nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm giảm thấp chỉ còn 45–50%, khiến nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và khô hạn tăng cao.