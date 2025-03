Bình Dương giảm 9 đầu mối công an cấp huyện, 99 đầu mối cấp đội 01/03/2025 18:13

(PLO)- Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định điều động 12 cán bộ là trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện và 38 cán bộ là phó trưởng công an cấp huyện.

Ngày 1-3, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Cán bộ lãnh đạo cấp trưởng phòng và tương đương nhận quyết định điều động.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, sắp xếp bộ máy Công an tỉnh Bình Dương theo mô hình từ 3 cấp thành 2 cấp: tỉnh và xã, không tổ chức công an cấp huyện kể từ ngày 1-3-2025.

Từ đó, Công an tỉnh Bình Dương tinh giảm 9 đầu mối công an cấp huyện, 99 đầu mối cấp đội.

Tại buổi lễ, đã công bố và trao quyết định điều động của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đối với 12 cán bộ là trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện và 38 cán bộ là phó trưởng công an cấp huyện đến đảm nhận và giữ chức vụ công tác tại các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh.

Nhiều cán bộ Công an tỉnh Bình Dương nhận quyết định điều động.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị trực thuộc công an cấp tỉnh và công an các xã, phường, thị trấn cần nhanh chóng ổn định tổ chức, chuyển đổi trạng thái, chủ động, sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.