TP.HCM: Chuyển giao 12 cơ sở cai nghiện ma túy cho ngành công an quản lý 28/02/2025 12:01

Sáng 28-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc TP.HCM về Công an các tỉnh quản lý.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chịu trách nhiệm chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy sang Công an TP.HCM quản lý.

Đồng thời, chuyển giao nguyên trạng các cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc sở này sang công an các tỉnh, thành.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCMchuyển giao cơ sở cai nghiện ma túy về Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HÀ TRANG

Trong đó, Công an TP.HCM quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, Thanh thiếu niên 2 và Bình Triệu. Công an tỉnh Bình Phước quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Đức, Phú Văn, Phú Nghĩa. Công an tỉnh Đồng Nai quản lý cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình.

Cũng tại hội nghị, UBND TP.HCM thông tin quyết định về việc chuyển giao các cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP sang công an các tỉnh, thành quản lý.

Cụ thể, Công an TP.HCM quản lý cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân. Công an tỉnh Đắk Nông quản lý cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Công an tỉnh Lâm Đồng quản lý cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Công an tỉnh Bình Dương quản lý cơ sở cai nghiện ma túy số 3.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách thống kê hiện trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất phục vụ công tác cai nghiện ma túy, hồ sơ, tài liệu.

Đồng thời, thực hiện công tác bàn giao với Giám đốc Công an TP.HCM và công an các tỉnh đến hết ngày 28-2.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tặng hoa chúc mừng các cơ quan, đơn vị. Ảnh: HÀ TRANG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, cho biết TP.HCM thống nhất với đề nghị của Bộ Công an về việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, cũng như chuyển các cơ sở cai nghiện ma túy sang ngành công an quản lý theo địa giới hành chính.

Bà cũng bày tỏ biết ơn các cấp, ngành đã hỗ trợ TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ của mình và cảm ơn lãnh đạo các tỉnh đã tạo điều kiện để TP xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các cơ sở, tổ chức hoạt động cai nghiện tại địa phương.

TP.HCM quản lý 12 cơ sở cai nghiện ma túy, hơn 17.200 người nghiện.