Dữ liệu số quốc gia sẽ được Bộ Công an bảo vệ tuyệt đối 04/04/2025 22:06

Chiều 4-4, Bộ Công an tổ chức họp báo quý I-2025. Trả lời câu hỏi của PLO về công tác bảo đảm an toàn thông tin, quản lý dữ liệu số của Bộ Công an khi tổ chức Trung tâm dữ liệu quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, cho biết:

"Vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, quản lý dữ liệu số của Trung tâm Dữ liệu quốc gia được Bộ Công an hết sức chú trọng, coi đây là những nội dung trọng tâm của công tác quản trị dữ liệu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Công tác bảo vệ, bảo mật được xác định là vấn đề “an ninh dữ liệu” chứ không chỉ là công tác bảo vệ dữ liệu thông thường".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Trung tâm Dữ liệu quốc gia đã tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15, đề xuất Chính phủ ban hành 03 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dữ liệu.

Trung tâm đã dự thảo các văn bản quy định chi tiết các nội dung về bảo vệ dữ liệu, quản lý, giám sát bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng thông tin dữ liệu số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; xây dựng các chính sách kiểm soát truy cập, có phân quyền rõ ràng, minh bạch trong quản lý và sử dụng dữ liệu.

Về mặt triển khai hạ tầng kỹ thuật an toàn, bảo mật dữ liệu, hiện tại, hệ thống hạ tầng Trung tâm dữ liệu Quốc gia được thiết kế với các tiêu chuẩn bảo mật cao, đáp ứng an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 trở lên và sẽ luôn luôn cập nhật các giải pháp công nghệ, an toàn thông tin mới đảm bảo việc dữ liệu được bảo vệ tuyệt đối.

Về mặt tăng cường năng lực đội ngũ chuyên trách, Bộ Công an chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành hệ thống, thường xuyên tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin với sự tham gia của cả đơn vị trong và ngoài ngành Bộ Công an nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu tối đa tác động khi xảy ra sự cố an toàn thông tin.

Đồng thời, Bộ Công an sẽ chủ động tự thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ về an toàn thông tin trên toàn bộ hệ thống dữ liệu số để phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗ hổng, nguy cơ mất an toàn thông tin.