Bộ Công an tập trung triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã, Công an cấp tỉnh 04/04/2025 20:02

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết trong quý II năm 2025, trọng tâm là các kế hoạch của Bộ Công an về triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã, Công an cấp tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngày 4-4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác quý I năm 2025.

Cán bộ chiến sĩ được bố trí, sắp xếp phù hợp với năng lực

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, trong quý I năm 2025, công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (CAND) tiếp tục duy trì đã tích cực, thể hiện rõ nét tinh thần "gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Việc triển khai mô hình tổ chức Công an 3 cấp, không bố trí Công an cấp huyện và tiếp nhận các nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành đã bảo đảm việc chỉ đạo điều hành nhanh chóng, thông suốt từ bộ đến cơ sở.

Cán bộ chiến sĩ được bố trí, sắp xếp phù hợp với năng lực, kinh nghiệm, trình độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Các mặt công tác sớm đi vào nền nếp tạo sự liên thông đồng bộ, không để gián đoạn, gây cản trở ở bất cứ nhiệm vụ nào, công tác nào, bước đầu phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cơ cấu tổ chức bộ máy mới.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh PHI HÙNG

Do đó, lực lượng Công an đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, cao hơn so với cùng kỳ và Quý IV năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất trong phục vụ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Bộ Công an triển khai nhiều phương án, kế hoạch, giữ vững an ninh quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu, công trình trọng điểm;

Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, có nhiều chuyển biến tích cực. Các phương án, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai thực hiện liên tục, hiệu quả. Hầu hết các loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm nguồn như tội phạm ma túy được kéo giảm.

Các tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội giảm sâu

Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 9.468 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 77,12%; bắt, xử lý gần 20.000 đối tượng; triệt phá 9 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 700 người truy nã.

Các tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội giảm sâu so với cùng kỳ (giết người giảm 36,75%, cố ý gây thương tích giảm 19,42%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 17,18%...) và so với Quý IV/2024 (giết người giảm 20,08%, cố ý gây thương tích giảm 30,99%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 35,84%...);

Phát hiện hơn 7.200 vụ, hơn 13.200 người phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 80kg heroin, 562kg và hơn 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp, 539 kg cần sa (giảm 23,16% số vụ, 10,69% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2024); Phát hiện 222 vụ, 437 người phạm tội về tham nhũng, chức vụ (giảm 12,6% số vụ và 20,98% số người so với Quý IV/2024)...

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết ngành Công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Ảnh: PHI HÙNG

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng thông tin về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2025. Theo đó, ngành Công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; trọng tâm là các kế hoạch của Bộ Công an về triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã, Công an cấp tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Liên quan việc Mỹ công bố áp thuế 46% đối với 90% hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các hoạt động đầu cơ nâng giá, gây mất ổn định kinh tế, làm ảnh hưởng môi trường đầu tư..., đảm bảo niềm tin thị trường, ổn định đời sống nhân dân.