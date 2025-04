Nam A Bank hợp tác với trung tâm RAR – Bộ Công an chính thức triển khai xác thực điện tử qua VNeID 04/04/2025 11:02

(PLO)- Nam A Bank phối hợp Trung tâm nghiên cứu - Ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) - Bộ Công an chính thức triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID.

Từ ngày 3-4, khách hàng dễ dàng cập nhật và xác thực thông tin sinh trắc học thông qua kết nối ứng dụng VNeID ngay trên Open Banking. Tính năng "app-to-app" cho phép khách hàng thực hiện các thao tác "xác minh danh tính" trên Open Banking với "3 không": Không cần quét chip thẻ căn cước/căn cước công dân, không cần điện thoại có công nghệ NFC và không cần đến quầy giao dịch.

Như vậy, người dùng chỉ mất vài phút để cập nhật sinh trắc học và thực hiện các giao dịch tài chính như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm, quản lý điểm bán... Nhờ đó mang đến sự thuận tiện, nhanh chóng cho khách hàng, nâng cao yếu tố bảo mật, an toàn, hạn chế rủi ro trong các giao dịch tài chính, tín dụng, bảo hiểm…

Phát biểu tại Lễ ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử giữa Trung tâm RAR và Ngân hàng TMCP Nam Á, đại tá Ngô Như Cường, phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, sự kết nối giữa VNeID và Open Banking của Nam A Bank một dấu mốc quan trọng, thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ định danh và xác thực điện tử vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng, góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

“Trung tâm RAR và Nam A Bank cần phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của từng bên cũng như quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, tiếp tục sáng tạo, phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng từ dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực, an toàn cho người dân và doanh nghiệp”, đại tá Ngô Như Cường nhấn mạnh thêm.

Theo đó, Trung tâm RAR là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an có chức năng nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân. Đặc biệt, Trung tâm RAR cung cấp dịch vụ xác thực điện tử và triển khai Đề án 06/CP đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết: “Việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID ngay trên Open Banking không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn kết nối, liên thông với nhiều hệ thống khác, tích hợp đa dịch vụ. Đồng thời củng cố lớp bảo vệ an toàn bảo mật cho tài khoản khách hàng, khẳng định vị thế dẫn dắt về công nghệ và góp phần vào mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của Nam A Bank”.

Là một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, thời gian qua, Nam A Bank liên tục nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm – dịch vụ ngân hàng số hiện đại. Mới đây, ngân hàng triển khai đồng thời tính năng thông báo biến động số dư bằng giọng nói Happy Voice trên Open Banking và thông báo qua thiết bị Loa Thần tài Happy Box giúp khách hàng nhận thông tin số dư trong tài khoản thay đổi tức thì mà không cần mở ứng dụng hoặc đọc thông báo trên màn hình điện thoại.

Bên cạnh Open Banking, hệ sinh thái ngân hàng số Nam A Bank còn có OneBank và Robot OPBA với các tính năng vượt trội, tiên tiến, mang hàm lượng công nghệ cao, được khách hàng đón nhận tích cực. Ngân hàng còn tăng cường liên kết, hợp tác cùng các đối tác công nghệ lớn để mở rộng hệ sinh thái, đa dạng hóa các giải pháp tài chính, tối ưu hóa chi phí vận hành, tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2025, Nam A Bank tiếp tục triển khai mô hình tài chính toàn diện với hai trụ cột chính là “số” và “xanh”. Qua đó, Ngân hàng từng bước nâng tầm vị thế trên thị cũng như góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường định danh điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.