Dự kiến tên gọi và trụ sở làm việc của 41 xã, phường ở Trà Vinh sau sắp xếp 16/04/2025 11:33

Ngày 16-4, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo Đề án, sau khi sắp xếp, tỉnh Trà Vinh còn 41 ĐVHC cấp xã (gồm 6 phường và 35 xã), giảm 63 ĐVHC cấp xã, đạt tỷ lệ 60,58% so với số ĐVHC cấp xã trước sắp xếp.

Cụ thể:

(1) Thành lập Phường Long Đức trên cơ sở nhập xã Long Đức và Phường 4 của TP Trà Vinh. Trụ sở làm việc đã tại xã Long Đức hiện nay.

(2) Thành lập Phường Trà Vinh trên cơ sở nhập Phường 1, Phường 3 và Phường 9 của TP Trà Vinh. Trụ sở làm việc tại Phường 1 hiện nay.

(3) Thành lập Phường Nguyệt Hóa trên cơ sở nhập Phường 7, Phường 8 của TP Trà Vinh và xã Nguyệt Hóa của huyện Châu Thành. Nơi đặt trụ sở làm việc là Phường 7 hiện nay.

(4) Thành lập Phường Hòa Thuận trên cơ sở nhập Phường 5 của TP Trà Vinh và xã Hòa Thuận của huyện Châu Thành. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Hòa Thuận hiện nay.

(5) Thành lập Xã An Trường trên cơ sở nhập Xã An Trường, xã An Trường A, xã Tân Bình của huyện Càng Long. Nơi đặt trụ sở làm việc tại xã An Trường hiện nay.

(6) Thành lập Xã Tân An trên cơ sở nhập xã Tân An và xã Huyền Hội của huyện Càng Long. Nơi đặt trụ sở làm việc tại xã Huyền Hội hiện nay.

(7) Thành lập Xã Càng Long trên cơ sở nhập Thị trấn Càng Long, xã Mỹ Cẩm và xã Nhị Long Phú của huyện Càng Long. Nơi đặt trụ sở làm việc tại thị trấn Càng Long hiện nay.

Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: HD

(8) Thành lập Xã Nhị Long trên cơ sở nhập xã Đại Phước, xã Nhị Long và xã Đức Mỹ của huyện Càng Long. Nơi đặt trụ sở làm việc tại xã Đại Phước hiện nay.

(9) Thành lập Xã Bình Phú trên cơ sở nhập xã Bình Phú, xã Đại Phúc và xã Phương Thạnh của huyện Càng Long. Nơi đặt trụ sở làm việc tại xã Bình Phú hiện nay.

(10) Thành lập Xã Song Lộc trên cơ sở nhập xã Lương Hòa, xã Lương Hòa A, xã Song Lộc của huyện Châu Thành. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Lương Hòa A hiện nay.

(11) Thành lập Xã Châu Thành trên cơ sở nhập xã Mỹ Chánh, xã Thanh Mỹ, xã Đa Lộc và thị trấn Châu Thành của huyện Châu Thành. Trụ sở làm việc đặt tại thị trấn Châu Thành hiện nay.

(12) Thành lập Xã Hưng Mỹ trên cơ sở nhập xã Phước Hảo, xã Hưng Mỹ và xã Hòa Lợi của huyện Châu Thành. Trụ sở làm việc tại xã Hưng Mỹ hiện nay.

(13) Xã Hòa Minh của huyện Châu Thành không thực hiện sắp xếp (xã cù lao). Xã Hòa Minh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo tại Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2016. Đơn vị hành chính này có vị trí biệt lập khó tổ chức giao thông kết nối với các đơn vị hành chính liền kề. Trụ sở làm việc vẫn là xã Hòa Minh hiện nay.

(14) Xã Long Hòa của huyện Châu Thành không thực hiện sắp xếp (xã cù lao). Xã Long Hòa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo tại Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2016. Đơn vị hành chính này có vị trí biệt lập khó tổ chức giao thông kết nối với các đơn vị hành chính liền kề. Nơi đặt trụ sở làm việc của Xã Long Hòa là xã Long Hòa hiện nay.

(15) Thành lập Xã Cầu Kè trên cơ sở nhập Thị trấn Cầu Kè, xã Hòa Ân, xã Châu Điền của huyện Cầu Kè. Nơi đặt trụ sở làm việc là thị trấn Cầu Kè hiện nay.

(16) Thành lập Xã Phong Thạnh trên cơ sở nhập xã Ninh Thới, xã Phong Phú và xã Phong Thạnh của huyện Cầu Kè. Nơi đặt trụ sở làm việc tại xã Phong Thạnh hiện nay.

(17) Thành lập Xã An Phú Tân trên cơ sở nhập xã Hòa Tân và xã An Phú Tân của huyện Cầu Kè. Nơi đặt trụ sở làm việc tại xã An Phú Tân hiện nay.

(18) Thành lập Xã Tam Ngãi trên cơ sở nhập xã Tam Ngãi, xã Thạnh Phú và xã Thông Hòa của huyện Cầu Kè. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Thông Hòa hiện nay.

(19) Thành lập Xã Tân Hòa trên cơ sở nhập xã Tân Hòa, xã Long Thới và thị trấn Cầu Quan của huyện Tiểu Cần. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Tân Hòa hiện nay.

(20) Thành lập Xã Hùng Hòa trên cơ sở nhập xã Hùng Hòa, xã Tân Hùng và xã Ngãi Hùng của huyện Tiểu Cần. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Tân Hùng hiện nay.

(21) Thành lập Xã Tiểu Cần trên cơ sở nhập xã Phú Cần, xã Hiếu Trung và thị trấn Tiểu Cần của huyện Tiểu Cần. Nơi đặt trụ sở làm việc là thị trấn Tiểu Cần hiện nay.

(22) Thành lập Xã Tập Ngãi trên cơ sở nhập xã Tập Ngãi và xã Hiếu Tử của huyện Tiểu Cần. Nơi đặt trụ sở làm việc xã Tập Ngãi hiện nay.

(23) Thành lập Xã Mỹ Long trên cơ sở nhập xã Mỹ Long Bắc, xã Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc là thị trấn Mỹ Long hiện nay.

(24) Thành lập Xã Vinh Kim trên cơ sở nhập xã Vinh Kim và xã Kim Hòa của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc xã Vinh Kim hiện nay.

(25) Thành lập Xã Cầu Ngang trên cơ sở nhập xã Mỹ Hòa, xã Thuận Hòa và thị trấn Cầu Ngang của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc là thị trấn Cầu Ngang hiện nay.

(26) Thành lập xã Nhị Trường trên cơ sở nhập xã Hiệp Hòa, xã Nhị Trường và xã Trường Thọ của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc xã Nhị Trường hiện nay.

(27) Thành lập Xã Hiệp Mỹ trên cơ sở nhập xã Hiệp Mỹ Đông, xã Hiệp Mỹ Tây, xã Long Sơn của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Hiệp Mỹ Tây hiện nay.

(28) Thành lập Xã Lưu Nghiệp Anh trên cơ sở nhập xã An Quảng Hữu và xã Lưu Nghiệp Anh của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Lưu Nghiệp Anh hiện nay.

(29) Thành lập Xã Đại An trên cơ sở nhập xã Đại An, xã Định An và thị trấn Định An của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Đại An hiện nay.

(30) Thành lập xã Hàm Giang trên cơ sở nhập xã Kim Sơn, xã Hàm Tân và xã Hàm Giang của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc xã Hàm Tân hiện nay.

(31) Thành lập Xã Trà Cú trên cơ sở nhập xã Ngãi Xuyên, xã Thanh Sơn và thị trấn Trà Cú của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc là thị trấn Trà Cú hiện nay.

(32) Thành lập Xã Long Hiệp trên cơ sở nhập xã Long Hiệp, xã Tân Hiệp và xã Ngọc Biên của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Long Hiệp hiện nay.

(33) Thành lập Xã Tập Sơn trên cơ sở nhập xã Tập Sơn, xã Phước Hưng và xã Tân Sơn của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Tập Sơn hiện nay.

(34) Thành lập Phường Duyên Hải trên cơ sở nhập Phường 1, xã Long Toàn và xã Dân Thành của thị xã Duyên Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc là Phường 1 hiện nay.

(35) Thành lập Phường Trường Long Hòa trên cơ sở nhập Phường 2 và xã Trường Long Hòa của thị xã Duyên Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc là Phường 2 hiện nay.

(36) Thành lập Xã Long Hữu trên cơ sở sáp nhập xã Long Hữu và xã Hiệp Thạnh của thị xã Duyên Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Long Hữu hiện nay.

(37) Thành lập Xã Long Thành trên cơ sở nhập Thị trấn Long Thành và xã Long Khánh của thị xã Duyên Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc là thị trấn Long Thành hiện nay.

(38) Xã Đông Hải của huyện Duyên Hải không thực hiện sắp xếp (xã đảo).

Xã Đông Hải được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo tại Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13/5/2016. Đơn vị hành chính này có vị trí biệt lập khó tổ chức giao thông kết nối với các đơn vị hành chính liền kề. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Đông Hải hiện nay.

(39) Xã Long Vĩnh của huyện Duyên Hải không thực hiện sắp xếp (xã đảo)

Xã Long Vĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo tại Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2016. Đơn vị hành chính này có vị trí biệt lập khó tổ chức giao thông kết nối với các đơn vị hành chính liền kề. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Long Vĩnh hiện nay.

(40) Thành lập Xã Đôn Châu trên cơ sở nhập Xã Đôn Châu, xã Đôn Xuân của huyện Duyên Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Đôn Xuân hiện nay.

(41) Thành lập Xã Ngũ Lạc trên cơ sở nhập xã Ngũ Lạc của huyện Duyên Hải và xã Thạnh Hòa Sơn của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc là xã Ngũ Lạc hiện nay.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, tất cả các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Trà Vinh sau sắp xếp đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, yếu tố đặc thù của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp theo quy định.

Thời gian lấy ý kiến đến 19-4 và UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh thông qua vào ngày ngày 26-4.

Dự kiến sau khi sắp xếp tỉnh Trà Vinh còn 41 ĐVHC cấp xã (gồm 6 phường và 35 xã)



Theo UBND tỉnh Trà Vinh, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện, nếu được triển khai hợp lý sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Cụ thể, chính quyền cấp xã sẽ được phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn, đủ thẩm quyền giải quyết hầu hết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, từ đó phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, sắp xếp bộ máy hành chính còn gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, giúp chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả, gần dân, sát dân hơn. Việc tinh gọn bộ máy còn giúp tiết kiệm ngân sách, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là ở khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách phát triển với đô thị.

Việc sắp xếp cũng tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực điều hành của chính quyền.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng đối mặt với nhiều khó khăn như địa bàn quản lý rộng hơn, hồ sơ nhiều hơn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ; việc thay đổi địa giới hành chính làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng bước đầu đến người dân, doanh nghiệp.

Để khắc phục, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 190/2025/QH15 tạo cơ sở pháp lý đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định. Đồng thời, các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức bị ảnh hưởng cũng đã được triển khai kịp thời, góp phần ổn định tổ chức sau sắp xếp.