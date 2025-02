Công an tỉnh Phú Thọ biểu dương 13 người nghỉ hưu trước tuổi 28/02/2025 21:04

Ngày 28-2, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định tại hội nghị. Ảnh: CA

Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã thông báo nội dung Nghị định số 02 của Chính phủ về tổ chức bộ máy Bộ Công an; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Phú Thọ; Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai tổ chức bộ máy các phòng của Công an tỉnh và các cán bộ nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.



Theo đó, Công an Phú Thọ đã bố trí, điều động 15 cán bộ giữ chức vụ Trưởng Phòng; 57 cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng; sắp xếp số chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về các phòng Công an tỉnh và Công an cấp xã; Đồng thời biểu dương 13 cán bộ lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi khi đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá với những trường hợp xin nghỉ trước tuổi, đó là tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tạo điều kiện thuận lợi cho số cán bộ trẻ phát huy hết năng lực, sở trường.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cũng đề nghị các cán bộ được bố trí, điều động trên cương vị nhiệm vụ công tác mới cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Như vậy, với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, quyết tâm chính trị cao, sau hơn 1 tháng tích cực triển khai, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.