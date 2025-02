Công an thông tin việc cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực làm 2 người tử vong 26/02/2025 18:51

(PLO)- Công an tỉnh Sơn La bước đầu xác định tài xế không quen đường đèo, hẹp, dốc cao, cua gấp nên không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, tự gây tai nạn.

Ngày 26-2, Công an tỉnh Sơn La đã thông tin về việc cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực sâu và nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn.

Theo Công an tỉnh Sơn La, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 24-2, đơn vị nhận được tin báo về vụ xe đầu kéo cán đứt phòng vệ mềm tại Km445+400, Quốc lộ 37 (đèo Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên) rồi rơi xuống vực.

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sơn La tham gia cứu hộ cứu nạn trong vụ tai nạn. Ảnh: CA

Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mai Sơn, Công an huyện Bắc Yên, Phòng Kỹ thuật hình sự và nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tham gia cứu nạn cứu hộ.

Quá trình tìm kiếm phát hiện dưới ta luy âm cách mặt đường Quốc lộ 37 khoảng 200m xe đầu kéo BKS 47H-018.62 bị lật úp, rơ moóc BKS 47R-005.62 không có hàng hóa, bị tách rời khỏi xe đầu kéo.

Mở rộng tìm kiếm phát hiện một thi thể bị vùi lấp cạnh đầu kéo, được xác định là ông ĐXT (59 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) là người điều khiển phương tiện.

Đến 1 giờ 28 phút phút ngày 25-2, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai, bị kẹt, vùi lấp ở bên dưới xe đầu kéo - là ông TĐ (52 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), là chủ phương tiện.

Hơn 10 giờ sau, lực lượng cứu nạn đã cẩu được xe đầu kéo và rơ moóc lên mặt đường Quốc lộ 37, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 280 triệu đồng.

Chiếc xe đầu kéo rơi xuống vực sâu khoảng 200m, khiến 2 người tử vong. Ảnh: CA

Công an cũng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Kết quả kiểm tra không phát hiện ma túy, nồng độ cồn đối với các trường hợp liên quan.

Công an cũng xác định 2 nạn nhân có GPLX hạng FC, còn thời hạn. Xe đầu kéo 47H-018.62 và rơ moóc BKS 47R-005.62 cùng được kiểm định gần nhất ngày 6-4-2024 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4701D, hạn đăng kiểm lần tới ngày 5-4-2025.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa dẫn đến đường trơn trượt cùng với thời tiết sương mù, hạn chế tầm nhìn. Lái xe không quen đường lại đi trong điều kiện khắc nghiệt đường đèo, hẹp, dốc cao, cua gấp nên không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, tự gây tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.