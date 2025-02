Công an Lai Châu công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ 28/02/2025 15:02

Sáng 28-2, Công an Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ; Hội nghị công bố quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Giàng A Tằng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, biệt phái công khai giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Ảnh CA

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí với 10 nhân sự là trưởng, phó trưởng phòng thuộc công an tỉnh; Điều động 6 Trưởng Công an huyện, thành phố nhận chức vụ Trưởng phòng tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lai Châu; 1 Trưởng công an huyện và 29 Phó trưởng Công an huyện, thành phố được điều động, bố trí làm Phó trưởng phòng tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ, khẳng định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới.

Ông cũng gửi lời chúc mừng ông Giàng A Tằng được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá, các nhân sự về hưởng chế độ hưu trí và được điều động công tác.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, các lãnh cấp phòng nghỉ công tác đợt này đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo, chỉ huy và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, các nhân sự này đã có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng lực lượng Công an Lai Châu.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định điều động công tác đối các nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng. Ảnh CA

Đại tá Nguyễn Viết Giang yêu cầu các lãnh đạo được điều động công tác khẩn trương tiếp cận nhiệm vụ tại đơn vị mới, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng lực lượng Công an Lai Châu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, ngày 27-2, Công an tỉnh Lai Châu cũng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Công an về việc giải thể 8 đơn vị công an cấp huyện, thành phố từ ngày 1-3. Đồng thời, công bố quyết định thành lập 7 tổ công tác tại các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Mường Tè.

Các tổ công tác sẽ tăng cường lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.