Công an Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi bổ nhiệm cán bộ; tiếp nhận thêm chức năng 28/02/2025 12:58

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ký quyết định điều động, bổ nhiệm 64 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc công an tỉnh.

Ngày 28-2, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện theo Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương.

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, lãnh đạo Học viện Lục quân, đại diện các sở, ban, ngành cùng các huyện ủy, thành ủy. Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì lễ công bố quyết định.

Theo Đề án số 25 ngày 11-1-2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động rà soát, đánh giá năng lực cán bộ và xây dựng phương án bố trí nhân sự phù hợp.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quyết định điều động lãnh đạo công an các huyện, thành phố đến nhận công tác tại các phòng nghiệp vụ, đồng thời bố trí cán bộ chiến sĩ về công an tỉnh và công an các phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an cấp huyện và thành phố, gồm: Công an huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đam Rông, Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, cùng Công an thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-3-2025.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh cũng ký quyết định điều động, bổ nhiệm 64 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc công an tỉnh.

Ông Bùi Thắng - Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại lễ công bố quyết định điều động lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện theo Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của công an tỉnh trong việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương.

Ông Bùi Thắng nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động liên tục, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động các cán bộ cấp trưởng phòng.

Đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động các cán bộ cấp phó trưởng phòng.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động các cán bộ cấp phó trưởng phòng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trương Minh Đương đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng công an cấp huyện trong thời gian qua, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại tá Trương Minh Đương yêu cầu các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ để đảm bảo hoạt động hiệu quả ngay từ ngày 1-3, chú trọng công tác tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mô hình tổ chức mới.

+ Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ

Cùng ngày, Công an Quảng Ngãi tổ chức lễ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ từ 4 sở, ngành.

Sở Thông tin và Truyền thông bàn giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở TT&TT sang Công an tỉnh Quảng Ngãi; chuyển chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, quản lý xe máy chuyên dùng từ Sở GTVT sang công an tỉnh.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ký kết nhận chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, quản lý xe máy chuyên dùng từ Sở GTVT.

Chuyển chức năng, nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (Sở Lao động Thương binh và xã hội) về công an tỉnh; chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang công an tỉnh.

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cho Công an tỉnh.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-3-2025.

+ Quảng Trị điều động 58 cán bộ giữ chức Trưởng và Phó Trưởng phòng

Cũng trong sáng 28-2, Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã tổ chức công bố quyết định giải thể Công an cấp huyện; công bố 58 quyết định điều động cán bộ đến giữ chức vụ Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng; 72 quyết định điều động cán bộ đến giữ chức vụ Đội trưởng và Phó Đội trưởng; các quyết định điều động Trưởng và Phó Công an cấp xã.

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao các quyết định cho cán bộ được điều động làm Trưởng phòng. T.KHÔI

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và đánh giá rất cao những thành tích và đóng góp to lớn của lực lượng Công an cấp huyện trong hành trình xây dựng và trưởng thành; Đồng thời yêu cầu các cán bộ được điều động nhận nhiệm vụ mới cần nhanh chóng ổn định tư tưởng, chủ động tiếp cận nắm bắt công việc, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương ở đơn vị mới.