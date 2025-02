Công an Lâm Đồng công bố giải thể Công an cấp huyện 28/02/2025 07:12

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định giải thể Công an cấp huyện, điều động nhân sự về cấp xã, cấp tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Ngày 27-2, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy và các quyết định liên quan đến công tác cán bộ. Buổi lễ diễn ra tại huyện Lâm Hà với sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh và các cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện.

Đại tá Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện Lâm Hà.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Hồng Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh - đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện Lâm Hà.

Theo quyết định của Bộ Công an, Công an huyện Lâm Hà sẽ chính thức giải thể từ ngày 1/3/2025. Các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này sẽ được điều động về công tác tại các phòng, đội nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, tại các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Đam Rông, Đạ Huoai, Bảo Lâm và Công an TP Bảo Lộc, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức lễ công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đại tá Đinh Xuân Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh - đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đội nghiệp vụ Công an huyện Đơn Dương. Trong khi đó, Đại tá Bùi Đức Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh - trao các quyết định tương tự cho Công an huyện Bảo Lâm.

Đại tá Bùi Đức Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định điều động, bổ nhiệm chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện Bảo Lâm.

Đối với các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới để đảm bảo công tác chuyên môn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Đây là bước đi quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.