Công an TP Đà Nẵng không còn cấp huyện, tạm phân thành 4 địa bàn khu vực 27/02/2025 20:06

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định giải thể công an quận, huyện thuộc Công an TP Đà Nẵng từ ngày 1-3.

Ngày 27-2, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định giải thể 7 đơn vị công an cấp quận, huyện (trừ đồn công an) trực thuộc Công an TP Đà Nẵng từ ngày 1-3.

Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Đà đã hoàn thành các công tác đánh giá cán bộ.

Nhiệm vụ công an cấp quận, huyện tạm thời giao về Công an thành phố.

 Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trong 2 ngày 27 và 28-2, Công an TP Đà Nẵng sẽ công bố quyết định điều động, luân chuyển, bố trí công tác đối với 100% lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ công an quận, huyện.

Đối với chức năng, nhiệm vụ liên quan, trước mắt sẽ chuyển chức năng, nhiệm vụ của công an quận, huyện giao về Công an TP tiếp nhận, giải quyết.

Sau khi có hướng dẫn chi tiết của Bộ Công an sẽ có lộ trình đánh giá, phân công cụ thể từng chức năng, nhiệm vụ phù hợp về công an cấp xã.

Để duy trì, bảo đảm không làm gián đoạn, ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ban hành nghị quyết, quyết định quy định tạm thời về địa điểm, phạm vi, bố trí lực lượng và phân công nhiệm vụ tại 4 địa bàn khu vực không theo địa giới hành chính.

Cụ thể, địa bàn khu vực 1 (quận Hải Châu) quản lý 9 phường gồm: quận Hải Châu, Thuận Phước, Thanh Bình, Phước Ninh, Thạch Thang, Bình Thuận, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Tây.

Công an TP Đà Nẵng sẽ phân công nhiệm vụ lại khi có hướng dẫn chi tiết từ Bộ Công an. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Địa bàn khu vực 2 là quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn sẽ quản lý 10 phường gồm: phường An Hải Nam, An Hải Bắc, Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Phước Mỹ, Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý.

Địa bàn khu vực 3 gồm: quận Cẩm Lệ và Thanh Khê quản lý 12 cấp xã, phường gồm: Hòa Phát, Hòa An, Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Hòa Xuân, Khuê Trung, An Khê, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián.

Địa bàn khu vực 4 gồm: quận Liên Chiểu và Hòa Vang sẽ quản lý 16 cấp xã, phường gồm Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc.

Song song với việc phân chia địa bàn quản lý, Công an TP Đà Nẵng cũng bố vị trí 7 trụ sở làm việc gồm:

Khu vực 1 tại trụ sở Công an quận Hải Châu sau khi giải thể.

Khu vực 2, trụ sở chính tại Công an quận Sơn Trà sau khi giải thể, trụ sở thứ 2 tại Công an quận Ngũ Hành Sơn sau khi giải thể.

Khu vực 3, trụ sở chính tại Công an quận Cẩm Lệ sau khi giải thể, trụ sở thứ 2 tại Công an quận Thanh Khê sau khi giải thể.

Khu vực 4, trụ sở chính tại Công an quận Liên Chiểu sau khi giải thể, trụ sở thứ 2 tại Công an huyện Hòa Vang sau khi giải thể.