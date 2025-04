Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận 22/04/2025 18:56

(PLO)- Đại tá Trần Văn Mười và Đại tá Đinh Kim Lập được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Chiều 22-4, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đối với Đại tá Trần Văn Mười và Đại tá Đinh Kim Lập.

Đại tá Lê Quang Nhân chúc mừng 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận được bổ nhiệm lại.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chúc mừng 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh đã được cấp trên tin tưởng, tiếp tục bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Văn Mười và Đại tá Đinh Kim Lập luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức; giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và Nhân dân nơi cư trú, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự chúc mừng 2 Đại tá vừa được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

“Được ủy quyền chủ trì buổi lễ ngày hôm nay, tôi tin tưởng và cũng đề nghị Đại tá Trần Văn Mười và Đại tá Đinh Kim Lập tiếp tục phát huy phẩm chất, trình độ, khả năng, năng lực và bề dày kinh nghiệm đã có, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận đi lên mạnh hơn nữa trong thời gian đến”, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu.

Thay mặt cho 2 Phó Giám đốc vừa được bổ nhiệm lại, Đại tá Trần Văn Mười hứa sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tiếp tục học hỏi, kế thừa và phát huy những truyền thống, tốt đẹp của Công an tỉnh; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; luôn kiên định, giữ vững phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, phấn đấu, cống hiến hết mình vì yêu cầu, nhiệm vụ chung.

Đại tá Trần Văn Mười phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại tá Trần Văn Mười được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 11-3-2020 (thời điểm bổ nhiệm đang là Trưởng Công an TP Phan Thiết); Đại tá Đinh Kim Lập, được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 11-3-2020 (thời điểm bổ nhiệm đang là Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự).