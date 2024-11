Công an Bình Thuận điều động 8 sĩ quan nhận công tác mới 21/11/2024 17:14

Chiều 20-11, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ do Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận chủ trì.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận trao quyết định và tặng hoa cho các sĩ quan vừa được điều động.

Theo đó, điều động Thượng tá Nguyễn Minh Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự.

Trung tá Huỳnh Thanh Duy, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Thượng tá Trần Văn Quốc, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh điều tra.

Thượng tá Trịnh Thị Mỹ An, Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Thượng tá Phạm Văn Thục, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị.

Thượng tá Trần Minh Quý, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Thượng tá Ngô Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Tuy Phong.

Thượng tá Phan Khánh Phương, Phó Trưởng Công an huyện Tuy Phong đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận.

Đại tá Trần Văn Mười phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Trần Văn Mười đã chúc mừng các sĩ quan trên được tin tưởng giao trọng trách mới, ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của các sĩ quan này trong suốt quá trình công tác.

Trung tá Huỳnh Thanh Duy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, đại diện cho các sĩ quan được điều động gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an Bình Thuận và hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; xây dựng tập thể đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.