Giám đốc Công an tỉnh Long An kiểm tra cơ sở cai nghiện ma túy 12/03/2025 15:06

(PLO)- Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đã trực tiếp kiểm tra công tác tiếp nhận và quản lý Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Ngày 11-3, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã có buổi kiểm tra toàn diện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Long An sau thời gian chuyển giao công tác quản lý từ Sở LĐ-TB&XH sang Công an tỉnh.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An có buổi làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Long An. Ảnh: CALA

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo tình hình tiếp nhận và những khó khăn đang gặp phải. Hiện tại, cơ sở đang quản lý 1.084 học viên, nhiệm vụ của cơ sở là giúp học viên cai nghiện thành công và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục và dạy nghề; Việc tiếp nhận chức năng quản lý mới đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ, không ảnh hưởng đến học viên và nhân viên tại cơ sở.

Đại tá Lâm Minh Hồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: CALA

Giám đốc Công an tỉnh Long An biểu dương những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và yêu cầu đơn vị rà soát, đề xuất thay thế các trang thiết bị đã xuống cấp, bổ sung các phương tiện cần thiết phục vụ công tác quản lý, điều trị và giáo dục.

Đại tá Lâm Minh Hồng lưu ý công tác quản lý học viên cần được đổi mới, áp dụng phương pháp khoa học, giúp họ có điều kiện tốt nhất để từ bỏ ma túy, giảm thiểu nguy cơ tái nghiện.