Bộ Công an bổ nhiệm Phó giám đốc công an Lai Châu, Phú Thọ 07/03/2025 12:19

(PLO)- Công an tỉnh Lai Châu và Phú Thọ công bố quyết định của Bộ Công an, bổ nhiệm hai Phó Giám đốc, kỳ vọng nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình mới.

Sáng 7-3, tại tỉnh Lai Châu và Phú Thọ, công an hai địa phương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Khoàng Văn Thương, Chánh Văn Phòng cơ quan CSĐT công an tỉnh Lai Châu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thượng tá Khoàng Văn Thương - Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh CA

Thượng tá Khoàng Văn Thương, sinh năm 1972, tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có 34 năm công tác tại Công an Lai Châu, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng.

Việc bổ nhiệm ông giữ cương vị mới không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp trong công tác mà còn đặt kỳ vọng vào một cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến, nâng cao hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới.

Thượng tá Bùi Quang Khoa được bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh CA

Tại Phú Thọ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn tin tưởng trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và Nhân dân giao phó.