Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre 07/03/2025 10:50

(PLO)- Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ngày 7-3, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre trao Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh từng qua nhiều vị trí công tác như: cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra; lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, Phó trưởng Công an huyện Mỏ Cày Bắc, Trưởng Công an huyện Giồng Trôm, Trưởng Phòng Tham mưu.

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh có trình độ tiến sĩ Cảnh sát nhân dân và cao cấp lý luận chính trị. Ông sinh năm 1979, quê quán xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đề nghị Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác, đoàn kết, chung sức cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đồng thời, cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tập thể lãnh đạo công an tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để bản thân rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các ngành chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Trên cương vị mới, Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh hứa sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung thực hiện các nghị quyết, xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.