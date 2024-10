Công an tỉnh Sóc Trăng có tân Phó Giám đốc 09/10/2024 14:06

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm một Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Sáng 9-10, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quốc Khánh (bìa phải), Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Bùi Đức An. Ảnh: CAST

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Đức An (49 tuổi, quê quán tỉnh Nghệ An), Trưởng Phòng phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch (thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, kể từ ngày 10-10.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã chúc mừng Đại tá Bùi Đức An vừa được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng mong tân Phó Giám đốc sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực, đoàn kết, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác. Cạnh đó, cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Đức An. Ảnh: CAST

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Đức An, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chia sẻ với nhiệm vụ mới được phân công, vừa là vinh dự mà cũng là trách nhiệm.

Đại tá An cam kết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.