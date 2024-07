Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố cựu Chủ tịch TP Sóc Trăng 09/07/2024 17:45

Ngày 9-7, nguồn tin của PLO cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với cựu Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng Võ Thanh Nhàn. Đồng thời, cơ quan Công an cũng đã tống đạt Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nhàn.

Quyết định khởi tố và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can Võ Văn Nhàn (66 tuổi), cựu Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng. Ảnh: baosoctrang.org.vn

Thông tin ban đầu, bị can Võ Thanh Nhàn (66 tuổi), cựu Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng được xác định đã có hành vi giao đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng; đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hành vi của bị can Nhàn đã phạm vào khoản 2 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hồi tháng 8-2022, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh liên quan đến việc giao đất tại khu dân cư (KDC) phường 2, TP Sóc Trăng.

Theo đó, Thanh tra xác định người đứng đầu UBND TP Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2010-2015 nắm chưa vững các quy định của pháp luật về đất đai. Cạnh đó, thiếu kiểm tra, giám sát và tin tưởng vào cơ quan tham mưu, từ đó dẫn đến chỉ đạo, điều hành một số nội dung chưa chặt chẽ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất, xây dựng nhà ở.

Cụ thể, giao 30 lô đất theo hình thức đấu thầu rộng rãi chưa đúng đối tượng, không có danh sách phê duyệt cấp đất tái định cư; giao 50 lô đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Cạnh đó, giao đất cho DNTN Tấn Lộc xây dựng nhà ở để bán cho người dân tại 20 thửa đất nhưng không lập dự án đầu tư xây dựng và chưa ký kết hợp đồng.

“Doanh nghiệp chỉ đầu tư xây dựng nhà để bán trên phần đất sạch do nhà nước quản lý, đã đầu tư sẵn hạ tầng, san lấp mặt bằng. Hành vi trên đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp hưởng lợi (tạm tính cho 50 lô đất đã giao cho doanh nghiệp là hơn 1,9 tỉ đồng)” - Báo cáo của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng nêu.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xác định để xảy ra các hạn chế và vi phạm nêu trên, trách nhiệm chung thuộc về tập thể lãnh đạo UBND TP Sóc Trăng nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ này là người chịu trách nhiệm chính và có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Từ kết quả thẩm tra, xác minh, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.