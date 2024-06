Bị can truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỉ bị bắt tại Sóc Trăng 20/06/2024 15:17

(PLO)- Sau lần đầu tiên làm việc với Công an tỉnh Nam Định vì liên quan đường dây đánh bạc 3.600 tỉ, Trang Anh đã bỏ trốn, đến sinh sống và làm việc tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 20-6, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ Nguyễn Thị Trang Anh (26 tuổi, quê quán tỉnh Bạc Liêu).

Trang Anh đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra Quyết định truy nã về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Bị can Nguyễn Thị Trang Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CAST

Cuối năm 2022, Trang Anh tham gia làm đại lý trên cổng game 9666club, có máy chủ đặt tại nước ngoài và hoạt động ngụy trang dưới hình thức đa cấp.

Bị can đã môi giới, giới thiệu người chơi để hưởng hoa hồng bằng cách tạo lập tài khoản đánh bạc trên cổng game này.

Theo Công an, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc này đã bị Công an tỉnh Nam Định triệt phá với số tiền giao dịch khoảng 3.600 tỉ đồng.

Sau lần đầu tiên làm việc với cơ quan Công an vào tháng 11-2023 vì liên quan đường dây đánh bạc, Trang Anh đã bỏ trốn, đến sinh sống và làm việc tại huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Sau khi bắt được Trang Anh, Công an tỉnh Sóc Trăng đã bàn giao bị can cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định.