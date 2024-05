Bộ Công an kiểm tra công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tại Công an Sóc Trăng 07/05/2024 18:08

(PLO)- Bộ Công an kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính tại Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 7-5 đến ngày 10-5.

Ngày 7-5, tại tỉnh Sóc Trăng, đoàn công tác của Bộ Công an đến kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính tại Công an tỉnh.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ làm việc từ hôm nay đến hết ngày 10-5. Theo đó, sẽ kiểm tra tại Công an tỉnh, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an huyện Mỹ Xuyên và Công an TP Sóc Trăng.

Bộ Công an kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính tại Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 7-5 đến ngày 10-5. Ảnh: CAST

Theo Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), việc kiểm tra nhằm đánh giá chính xác khách quan và toàn diện công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính.

Qua đó, làm rõ kết quả đạt được, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, thiếu sót, vi phạm... trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, xác định các nguyên nhân để từ đó có những kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu. Đồng thời, có thái độ hết sức cầu thị, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra.

Mặt khác, cần chủ động nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập để thành viên đoàn kiểm tra kịp thời giải đáp, tháo gỡ. Đặc biệt là trong việc xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát (phạt nguội).

Đại tá Bùi Quốc Khánh khẳng định Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ dựa vào kết luận của đoàn kiểm tra để làm tiêu chí, đề ra các giải pháp điều chỉnh, khắc phục trong toàn lực lượng. Từ đó, triển khai thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính đạt hiệu quả cao hơn.