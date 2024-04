Sóc Trăng: Xử phạt gần 20 tỉ đồng trong cao điểm an toàn giao thông dịp Tết 27/04/2024 16:12

(PLO)- Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền gần 20 tỉ đồng.

Ngày 27-4, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay đơn vị vừa tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân năm 2024.

Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tốt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ. Ảnh: CAST

Theo báo cáo, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp.

Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 3.800 phương tiện, xử phạt với số tiền gần 20 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đã xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người tử vong và 52 người bị thương, tăng cả ba tiêu chí so với thời gian liền kề trước khi thực hiện cao điểm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT.

Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: CAST

Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu Công an cấp huyện chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với các đoàn thể đến từng hộ gia đình vận động ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATGT để chủ động bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát phù hợp. Từ đó, phòng ngừa có hiệu quả tai nạn giao thông.

“Trước mắt, cần triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Bố trí lực lượng ở các chốt giúp đỡ người dân trên đường về quê nghỉ lễ, để người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn và hạnh phúc bên gia đình” - Phó Giám đốc Công an Sóc Trăng nhấn mạnh.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã tặng Giấy khen cho ba tập thể và 33 cá nhân có thành tích trong thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân 2024.