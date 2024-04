Công an Sóc Trăng hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con vùng hạn mặn 12/04/2024 15:08

(PLO)- Lãnh đạo Công an Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị tập hợp các nguồn nước đã vận động và vận chuyển nước bằng nhiều hình thức đến tận nơi để hỗ trợ cho bà con.

Ngày 12-4, tin từ Công an Sóc Trăng cho hay đơn vị vừa tổ chức Lễ ra quân tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sau lễ ra quân, Công an Sóc Trăng đến hỗ trợ cho người dân 200 bình nước lọc loại 21 lít và 2400 chai nước suối loại 330ml cho bà con ở phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: CAST

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Công an các địa phương trong tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương nắm tình hình những địa bàn đang gặp khó khăn về nguồn nước ngọt, nước sạch. Từ đó, lên kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân trong sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giao các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát huy tinh thần, xung kích, tình nguyện. Đồng thời, tập hợp các nguồn nước đã vận động và phối hợp cùng các đơn vị chức năng, Công an các địa phương tổ chức vận chuyển nước bằng nhiều hình thức đến tận nơi hỗ trợ cho bà con.

Đại tá Phạm Quốc Việt cũng chỉ đạo lực lượng Hậu cần Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con, nhất là đối với một số căn bệnh dễ xảy ra trong mùa nắng nóng...

Ngay sau Lễ ra quân, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp hơn 4.000 thùng nước lọc, trị giá hơn 140 triệu đồng để vận chuyển hỗ trợ cho bà con trong tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cũng đã xuất quân vận chuyển nước đến với những vùng nông thôn sâu đang gặp khó khăn về nguồn nước ngọt, nước sạch trên địa bàn tỉnh.