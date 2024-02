Công an Sóc Trăng làm việc với phụ huynh 2 thiếu niên đăng tin giả vụ học viên cai nghiện bỏ trốn

Ngày 28-2, tin từ Công an Sóc Trăng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa mời làm việc, xử lý hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cụ thể, em TTNY (14 tuổi) và em LTT (16 tuổi) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan vụ nhiều học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng xảy ra vào ngày 24-2.

Em TTNY (ảnh trên) và em LTT (ảnh dưới) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ nhiều học viên Cơ sở cai nghiện bỏ trốn. Ảnh: CAST

Trên Facebook của mình, Y đăng tải bài viết có nội dung là bị học viên trốn trại cướp, kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh vết thương trên cổ và chân.

Còn T dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng trên Fanpage LCST bài viết với nội dung là những học viên trốn trại vào nhà dân cướp đồ, hung khí. Bài viết của T có nhiều người quan tâm, vào bình luận và chia sẻ, từ đó gây hoang mang dư luận xã hội.

Sau khi phát hiện thông tin trên là bịa đặt, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Sóc Trăng phối hợp với chính quyền địa phương đã mời hai em T và Y cùng gia đình đến trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, cả hai em đều dưới 16 tuổi, Cơ quan chức năng đã hướng dẫn, giáo dục, chỉ rõ hành vi sai phạm. Đồng thời, buộc các em xóa, gỡ bỏ nội dung bài viết sai sự thật đã đăng tải trên Facebook và cam kết không tái phạm.

Công an Sóc Trăng khuyến cáo các bậc phụ huynh có con em sử dụng điện thoại thông minh, tham gia mạng xã hội cần phải có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ. Đồng thời, có biện pháp giáo dục kịp thời, tránh để vi phạm pháp luật. Cạnh đó, Công an Sóc Trăng cũng đề nghị mỗi người cần nâng cao ý thức, kiểm tra, xác minh thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

