(PLO)- Trong lúc giải quyết vụ xô xát do mâu thuẫn giữa các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, một số người đã kích động chống lại lực lượng chức năng.

Chiều 26-2, tin từ Công an Sóc Trăng cho biết sáng cùng ngày Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến thăm hỏi động viên bốn cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an Sóc Trăng, thăm hỏi, động viên ba chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Ảnh: CAST

Theo đó, đoàn đến thăm hỏi, động viên ba chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng; đoàn cũng đến thăm hỏi một Phó Trưởng Công an phường 5, TP Sóc Trăng.

Cả bốn cán bộ, chiến sĩ này bị thương trong lúc ngăn cản các học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đập phá, bỏ trốn khỏi cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trần Văn Hòa đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ông cũng ân cần thăm hỏi và động viên các cán bộ yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục, ổn định sức khỏe để trở về đơn vị tiếp tục công tác.

Trước đó, chiều 24-2, Công an TP Sóc Trăng và Phòng Cảnh sát cơ động Công an Sóc Trăng phối hợp lực lượng chức năng đến làm việc, giải quyết vụ xô xát đánh nhau do mâu thuẫn giữa các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Quá trình làm việc, một số học viên đã kích động các học viên khác chống đối lực lượng chức năng, phá cửa phòng ở, đập phá đồ đạc, đánh đuổi cán bộ quản lý và lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Trong lúc thực thi nhiệm vụ, ba chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động và một Phó Trưởng Công an phường 5, TP Sóc Trăng đã bị đa chấn thương ở vùng mặt, vùng lưng, tay và chân.

