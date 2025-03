Đồn Biên phòng Lý Sơn: Nửa thế kỷ bảo vệ chủ quyền ở đảo tiền tiêu 11/03/2025 11:10

(PLO)- 50 năm kể từ ngày thành lập, Đồn Biên phòng Lý Sơn luôn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược.

Ngày 14-6-1975, Đồn Công an nhân dân vũ trang số 53 được thành lập trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đây là tiền thân của Đồn Biên phòng Lý Sơn ngày nay.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới biển, đảo.

Từ thời điểm thành lập, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đồn là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.

Đồng thời, đồn còn vận động, giúp đỡ quần chúng nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống; huy động nhân dân, các tổ chức đoàn thể địa phương xây dựng phòng tuyến an ninh nhân dân vững chắc.

50 năm giữ vững chủ quyền

Quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của cấp trên và thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để huyện đảo Lý Sơn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về các quy định của pháp luật với người dân trên đảo.

Trung tá Ngô Doãn Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn, chia sẻ trong 50 năm qua, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tuyên truyền cho ngư dân địa phương về việc chống khai thác IUU.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã triển khai các mô hình quản lý, bảo vệ biên giới được các cấp, ngành đánh giá cao. Đồn cũng vận động tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo.

Đồn Biên phòng Lý Sơn thực hiện nhiều cách làm hay, mô hình quản lý, bảo vệ biên giới được các cấp, ngành đánh giá cao.

Nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia và duy trì hoạt động hiệu quả 23 tổ tàu thuyền tự quản với 69 phương tiện, 718 thành viên; 4 tổ bến bãi an toàn với 40 thành viên; 6 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm với 30 thành viên.

Từ phong trào này, nhân dân trên địa bàn đã cung cấp hàng ngàn thông tin có giá trị, giúp bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực đảo Lý Sơn.

Đồng hành cùng sự phát triển của Lý Sơn

Trong 50 năm xây dựng, trưởng thành, sự phát triển của huyện đảo Lý Sơn có một phần rất lớn từ những đóng góp của Đồn Biên phòng Lý Sơn.

Trung tá Đinh Văn Thôi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lý Sơn, chia sẻ: “Là đơn vị đóng nơi đảo tiền tiêu, đời sống người dân trên đảo còn nhiều khó khăn. Đồn Biên phòng Lý Sơn đã có nhiều năm gắn bó với nhiều mô hình nhân ái tại địa phương.

Trong đó, đồn còn nhận chăm lo cho nhiều em nhỏ tại địa phương qua chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Những cán bộ biên phòng trở thành những người cha đỡ đầu cho nhiều em nhỏ, đồng hành cùng các em khó khăn trên con đường trở thành người có ích cho xã hội".

Nhiều hoạt động nhân ái được Đồn Biên phòng Lý Sơn duy trì thường xuyên.

Đồn Biên phòng Lý Sơn thường xuyên tổ chức các mô hình, hoạt động tương thân, tương ái cho bà con ngư dân trên đảo, có thể kể đến như: Chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng, Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, ra quân thực hiện chiến dịch Hãy làm sạch biển; Thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh, Hành trình kết nối yêu thương, Bữa ăn 0 đồng, Gian hàng 0 đồng...

Tổ chức chăm lo cho các học sinh nghèo, khó khăn trên đảo.

Ông Võ Kim (trú thôn Tây An Hải) chia sẻ ngoài việc bảo vệ chủ quyền, chăm lo đời sống người dân, Bộ đội Biên phòng Lý Sơn còn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân.

“Các cán bộ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, động viên tinh thần và vật chất cho ngư dân an tâm vươn khơi” - ông Kim cho hay.

Hỗ trợ người dân địa phương phòng chống thiên tai.