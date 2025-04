Nhân viên tạp vụ được cử làm giám đốc để báo giá, làm "quân xanh" đấu thầu tiền tỉ 21/04/2025 05:52

Liên quan đến vụ án: xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (Long An); Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan, ngoài việc đề nghị truy tố 26 bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã làm làm rõ các công ty “quân xanh” trong vụ án này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân có ngành nghề kinh doanh là sản xuất thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, xây dựng công trình, truyền tải và phân phối điện...

Trụ sở Công ty Polymer Alpha xập xệ và cũ kỹ.

Tập đoàn Tuấn Ân có 2 nhà máy tại huyện Bình Chánh, TP. HCM và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và 26 công ty thành viên do Huỳnh Tuấn Ân thành lập, trực tiếp hoặc giao con gái hoặc nhân viên Tập đoàn Tuấn Ân đứng tên, điều hành sản xuất, kinh doanh, cung ứng các vật tư, thiết bị, phụ kiện ngành điện.

Từ 2017 đến 2023, các bị can liên quan tại Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân (Công ty Tuấn Ân) và Công ty Điện lực Bình Thuận đã thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật về đấu thầu để Công ty Tuấn Ân trúng 26 gói thầu cung cấp vật tư, phụ kiện thiết bị điện, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 50 tỉ đồng.

Theo đó, trước khi phát hành hồ sơ mời thầu khoảng 1 tháng, các cá nhân thuộc Công ty Tuấn Ân liên hệ, trao đổi với các cá nhân của Công ty Điện lực Bình Thuận về nhu cầu mua sắm để tiếp nhận danh mục hàng hóa và hồ sơ đặc tính kỹ thuật.

Việc này để Công ty Tuấn Ân nắm trước các mặt hàng, từ đó xác định mặt hàng nào đã có sẵn, mặt hàng nào cần sản xuất, khả năng đáp ứng ra sao nhằm chuẩn bị các điều kiện lợi thế để Công ty Tuấn Ân trúng thầu. Việc trao đổi được thực hiện thông qua email và ứng dụng skype và toàn bộ các gói thầu đều được đấu thầu trái quy định theo phương thức thủ đoạn này.

Hầu hết các gói thầu đều sử dụng báo giá bình quân của các Công ty Polymer Alpha, Minh Cường Thịnh (là 2 công ty thường xuyên ký báo giá cùng Công ty Tuấn Ân) để xây dựng dự toán, đồng thời sử dụng “quân xanh” để tham gia đấu thầu và sử dụng kỹ thuật điển hình để cài thầu. Cụ thể giá dự thầu của Công ty Tuấn Ân sẽ thấp hơn từ 5% đến 8% so với giá dự toán để đảm bảo lợi thế cho Công ty Tuấn Ân.

Được biết Công ty Polymer Alpha do bà Nguyễn Ngọc Thu làm người đại diện pháp luật. Bà Thu còn đại diện ít nhất 3 doanh nghiệp khác liên quan đến ngành điện.

Công ty Polymer Alpha đặt trụ sở tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tuy nhiên khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm việc với nhóm “quân xanh” và báo giá trong đấu thầu thì xác định bà Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Công ty Polymer Alpha chỉ là nhân viên tạp vụ tại Tập đoàn Tuấn Ân, được Huỳnh Tuấn Ân giao đứng tên Giám đốc Công ty từ năm 2021.

Bà Thu khai được ký các tài liệu, giấy tờ liên quan đến Công ty theo chỉ đạo của ông Ân và không hề điều hành hoạt động cũng không biết về việc Công ty Polymer Alpha làm “quân xanh” của 5/26 gói thầu; không biết mục đích sử dụng 9 báo giá các gói thầu của Công ty mà bà làm giám đốc.

Riêng ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Công ty Minh Cường Thịnh khai là bạn nên ông Huỳnh Tuấn Ân nhờ, do nể nang đã ký 10 báo giá giúp và làm “Quân xanh" của 1/26 gói thầu tại Bình Thuận.

Được biết, trụ sở Công ty Polymer Alpha tại huyện Bình Chánh, TP.HCM là một căn nhà cấp 4 xập xệ, bên trong chỉ có một cái bàn làm việc và mặc dù là Công ty chuyên sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng, điều khiển và thiết bị điện nhưng hệ thống điện sinh hoạt trong trụ sở vô cùng tệ hại, đầy mạng nhện.

“Kết quả điều tra xác định các cá nhân này ký là do được Huỳnh Tuấn Ân nhờ, quan hệ quen biết, nể nang, không có động cơ vụ lợi, không có quan hệ kinh tế, bán hàng. Mặt khác, các cá nhân này nhận thức rõ hành vi sai phạm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác giúp Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Vì vậy, phân hóa, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 2 cá nhân này”, Kết luận điều tra nêu.