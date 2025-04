Nói công an bảo kê xe tải, một người đàn ông bị xử phạt 20/04/2025 15:19

Ngày 20-4, theo thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với một người đàn ông về hành vi đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.

Ông NVT bị xử phạt vì đưa nội dung sai sự thật rằng công an bảo kê xe tải. Ảnh: CAQN

Trước đó, ông NVT hiện đang sinh sống tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình để bình luận trên trang Fanpage “Quảng Yên 24h” với nội dung “Khổ quá lại là xe tải bọn xe này được công an bảo kê nên chạy bạt mạng ko nhường xe nào”.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh và làm việc với ông NVT để làm rõ về bình luận nói trên.

Và qua làm việc, xác minh, cơ quan Công an xác định ông NVT đã cung cấp thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.

Ông NVT thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định, công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NVT số tiền 5 triệu đồng.

Theo công an tỉnh Quảng Ninh, đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh đối với những kẻ coi thường pháp luật, cố tình đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, chưa kiểm chứng... gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.