Quảng Ninh: Thượng úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ được thăng cấp thiếu tá 18/04/2025 15:14

(PLO)- Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quảng Ninh được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng vượt cấp bậc hàm lên Thiếu tá, sau khi anh dũng hy sinh trong quá trình vây bắt nhóm tội phạm ma túy.

Ngày 18-4, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Thiếu tá với đồng chí Nguyễn Đăng Khải, 29 tuổi, quê Phù Cừ, Hưng Yên, là cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là người đã anh dũng hy sinh trong trong quá trình vây bắt nhóm tội phạm ma túy.

Hiện, Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải; đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, tối qua, 17-4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai bắt quả tang Nguyễn Hữu Đăng khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long).

Khi triển khai vây bắt những người liên quan trong đường dây thì những người trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK và Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã trúng đạn và hy sinh.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 4 người trong vụ này, còn Bùi Đình Khánh đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.