Bí thư Quảng Ninh thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Đăng Khải 18/04/2025 09:22

Ngay trong đêm 17-4, khi nhận được thông tin nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến, đã tới Bệnh viện Bãi Cháy thăm hỏi, động viên người nhà công an hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (thứ 2 từ trái sang) thăm hỏi, động viên người nhà Thượng úy Nguyễn Đăng Khải. Ảnh: QMG

Ông Thắng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ công an dũng cảm, không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khẳng định sự hy sinh của Thượng úy Khải là mất mát to lớn không chỉ đối với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh mà còn là niềm tiếc thương của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Mặc dù hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và tấm lòng tận tụy với Tổ quốc của Thượng úy Khải sẽ mãi là biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành, chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, khen thưởng đối với gia đình và coi đây là trách nhiệm, nghĩa tình sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Cùng với đó, ông Thắng cũng đề nghị lực lượng công an tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa Thượng úy Khải về quê nhà và nhanh chóng hoàn tất các chế độ chính sách đối với liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ông Thắng cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, nhanh chóng bắt giữ những kẻ trong vụ án này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm hỏi các chiến sĩ bị thương trong vụ truy bắt. Ảnh: QMG

Khoảng 20 giờ 20 phút tối 17-4, tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác của Công an tỉnh do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì đã phát hiện, bắt giữ 2 kẻ buôn ma túy, thu giữ 16 bánh Heroin.

Trong quá trình truy bắt những người còn lại, nhóm này đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (29 tuổi) bị trúng đạn, hy sinh.