Truy nã kẻ buôn ma túy nổ súng làm thượng úy công an hy sinh 18/04/2025 09:52

(PLO)- Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Bùi Đình Khánh, kẻ buôn ma túy có liên quan trong vụ nổ súng làm thượng úy công an hy sinh.