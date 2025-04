Vụ cháy rừng ở Bình Liêu và TP Hạ Long đã được dập tắt 13/04/2025 11:11

Ngày 13-4, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, cả hai vụ cháy rừng ở Quảng Ninh tối hôm trước đều đã được dập tắt.

Như PLO đã thông tin, khoảng 19 giờ tối 12-4, lửa bùng lên khiến cháy rực cả một quả đồi tại thị trấn Bình Liêu.

Trong tối 12-4, có hai vụ cháy rừng ở Quảng Ninh với diện tích lớn. Trong ảnh là cháy rừng tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được tin báo, hàng trăm người gồm Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), UBND thị trấn Bình Liêu, lực lượng an ninh cơ sở, kiểm lâm, Công an thị trấn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Ban CHQS huyện Bình Liêu và dân quân tự vệ đã phối hợp tổ chức tạo đường băng cản lửa ngăn chặn cháy lan.

Theo xác minh của chính quyền, diện tích cháy chủ yếu là cây thực bì, cây gãy đổ sau bão Yagi, sau đó lan sang khoảng 300 m2 quế trồng 1-2 năm tuổi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một hộ dân đốt thực bì để chuẩn bị trồng vụ mới, tuy nhiên, do gió mạnh nên không kiểm soát được, dẫn đến cháy lan.

Đến khoảng 6 giờ 30 sáng 13-4, đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy rừng ở Quảng Ninh còn lại xảy ra tại khu vực phường Đại Yên, TP Hạ Long. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 21 giờ.

Khi này, người dân phát hiện một đám cháy bắt nguồn từ phía Tây của ngọn đồi sát với Quốc lộ 18 trên địa bàn phường Đại Yên, TP Hạ Long. Chỉ sau vài phút, ngọn lửa đã lan rộng ra hàng trăm mét vì gặp gió lớn.

Vụ cháy rừng ở phường Đại Yên (TP Hạ Long) lan xuống sát nhà dân. Ảnh: CTV

Ngay khi vụ cháy xảy ra, hơn 100 người bao gồm các lực lượng đã cùng phối hợp tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ, đám cháy lan xuống sát khu vực nhà dân, nguy cơ cháy lan ra khu dân cư. Lực lượng cứu hỏa cùng người dân đã phải sử dụng mọi biện pháp để ngăn không cho lửa cháy vào nhà.

Rạng sáng 13-4, do có mưa nhỏ và gió đã giảm cường độ nên đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, rừng ở khu vực này đa số là thông và keo tràm đã bị gãy đổ sau cơn bão số 3 nên rất dễ bắt lửa và khó dập tắt khi cháy.