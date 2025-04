Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước 28/04/2025 14:37

(PLO)- Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tuyệt đối không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất.

Ngày 28-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 4-2025, triển khai công tác tháng 5-2025.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Ảnh CA

Khám phá gần 3.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, tháng 4-2025, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và các sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách cấp cao quốc tế. Nổi bật là Hội nghị Thượng đỉnh P4G; chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình… Ban hành điện chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế lao động (1-5)…

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh CA

Trong tháng, lực lượng Công an nhân dân đã điều tra, khám phá 2.910 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 6.040 người; bắt, xử lý 233 vụ, 1.280 người cờ bạc; 17 vụ, 27 người cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phát hiện, đấu tranh, xử lý 36 vụ, 85 người phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 4 vụ buôn lậu, 22 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 6 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả; 21 vụ, 28 người phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm. Đặc biệt nhiều vụ đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về sản xuất buôn bán hàng giả được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao như Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường triệt phá đường dây sản xuất sữa giả, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả…

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh thực hiện cao điểm tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông… Xây dựng Đề án kéo giảm cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; huy động trên 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, qua đó cứu được 89 người…

Tuyệt đối không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được trong tháng 4 của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh CA

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tuyệt đối không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các địa phương có giải pháp cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về công tác nắm hộ, nắm người, giáo dục, răn đe đối tượng quản lý của Công an cấp xã, lấy đây là một trong những giải pháp căn cơ để phòng ngừa, kéo giảm tội phạm.

Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong dịp Lễ 30-4, nhất là các khu vực tổ chức hoạt động kỷ niệm, bến xe, nhà ga, sân bay…

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 100, Nghị định 168, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng các công tác Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…