3 sĩ quan Công an Nhân dân đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 25/04/2025 16:13

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng yêu cầu 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc phải xác định đây là niềm vinh dự, trách nhiệm của người sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam.

Ngày 25-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Xu-Đăng) năm 2025.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quyết định cho các sĩ quan Tổ công tác số 5 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Xu-đăng. Ảnh: CA

Góp phần thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình



Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đã trao quyết định cho các sĩ quan Tổ công tác số 5 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Xu-đăng.

Các sĩ quan của Tổ công tác số 5 gồm: Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Văn Đoàn, Trưởng Khoa, Học viện Chính trị Công an Nhân dân; Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng khoa, Học viện An ninh Nhân dân; Đại úy Trần Mỹ Linh, cán bộ Công an tỉnh Nam Định - đã chính thức được trao quyết định, nhận nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2025.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh CA

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng 3 sĩ quan Tổ công tác số 5 vinh dự được nhận Quyết định của Chủ tịch nước hôm nay.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh cùng với nhiều chiến công, thành tích, hoạt động thi đua tiêu biểu của toàn lực lượng Công an Nhân dân chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước, Bộ Công an tổ chức công bố Quyết định cử Tổ Công tác số 5 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu, rất ý nghĩa khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ủng hộ mạnh mẽ Liên Hợp Quốc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình, góp phần ngăn chặn xung đột tái diễn, bảo đảm hòa bình và an ninh bền vững cho thế giới.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Văn phòng Thường trực Bộ Công an về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và Công an các đơn vị, địa phương cần xác định hoạt động gìn giữ hòa bình là một nhiệm vụ quan trọng, vinh dự mà lực lượng Công an Nhân dân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao phó; là niềm vinh dự, tự hào của Công an mỗi đơn vị, địa phương và cán bộ sĩ quan Công an Nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục làm tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng Nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ, ghi nhận hoạt động ý nghĩa này của lực lượng Công an Nhân dân; chủ động phối hợp rà soát, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thực hiện đầy đủ và tốt nhất quy trình, chế độ, chính sách với cán bộ tham gia…

Niềm vinh dự, tự hào lớn lao

Đối với 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định phải xác định đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của người sĩ quan Công an Nhân dân được lựa chọn, đại diện hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, đại diện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất mẫu mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng căn dặn, giao nhiệm vụ cho các sĩ quan trước khi lên đường.

Đại diện các sĩ quan Tổ công tác số 5 phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại úy Trần Mỹ Linh bày tỏ quyết tâm sẽ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an và Liên Hợp Quốc giao.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần của người chiến sĩ Công an Nhân dân bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ luật trong môi trường làm việc của Liên Hợp Quốc; chú trọng xây dựng hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, yêu chuộng hòa bình, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.