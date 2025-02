Bộ Công an chuẩn bị triển khai Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 20/02/2025 17:32

(PLO)- Năm 2025, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tổ chức, chuẩn bị và triển khai Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình 1.

Ngày 20-2, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2025.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai “Đề án CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ” (Đề án 05) năm 2024; đồng thời triển khai, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2025.

Với vai trò là đơn vị thường trực triển khai Đề án 05, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao trong việc tham mưu, đề xuất, tổ chức và triển khai lực lượng CAND tham gia hoạt động GGHB LHQ năm 2024.

Cụ thể, Văn phòng thường trực đã tham mưu, đề xuất Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư về việc xin chủ trương cử mới Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 và các sĩ quan, cá nhân tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện quá trình cử Tổ công tác số 3 và Tổ công tác số 4 của Bộ Công an đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan và Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) năm 2024; gia hạn nhiệm kỳ công tác cho sĩ quan làm việc tại trụ sở LHQ và Tổ công tác số 2 tại Nam Sudan.

Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ được LHQ, lãnh đạo Phái bộ đánh giá cao về năng lực, trình độ chuyên môn; đồng thời lan toả hình ảnh đẹp về các sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Một số sĩ quan được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng, đặc biệt, Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 của Bộ Công an được nâng cấp lên cấp độ 2 trong hệ thống năng lực sẵn sàng triển khai của LHQ.

Văn phòng Thường trực Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ tham gia xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực GGHB LHQ, tổ chức của Văn phòng thường trực, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng thường trực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đã xây dựng kênh hợp tác cấp cao và trao đổi giữa Bộ Công an với LHQ và các đối tác về GGHB; phối hợp với các đối tác quốc tế hỗ trợ đào tạo cho Đơn vị Cảnh sát GGHB LHQ và các sĩ quan…

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình LHQ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ biểu dương tinh thần, trách nhiệm, đóng góp của Văn phòng trong việc tham gia hoạt động GGHB LHQ, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng GGHB của Việt Nam nói chung và lực lượng GGHB của Bộ Công an Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Thiếu tướng Quang nhấn mạnh, tham gia hoạt động GGHB LHQ góp phần hiện thực hóa các cam kết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Chánh Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình LHQ trao Quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1.

Nhấn mạnh, năm 2025, đánh dấu thời điểm quan trọng đối với hoạt động GGHB LHQ của Bộ Công an trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao vị thế hoạt động của Văn phòng thường trực; mở rộng quy mô, hình thức, địa bàn tham gia hoạt động GGHB LHQ của Bộ Công an, đặc biệt là việc tổ chức, chuẩn bị và triển khai Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1.