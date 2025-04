Nguyên giám đốc và kế toán trưởng 1 trung tâm ở An Giang bị bắt 28/04/2025 18:33

Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trần Phú Hào- nguyên Giám đốc và bị can Nguyễn Văn Thanh- nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khám xét nơi, nơi làm việc của bị can Hào và Thanh, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phú Hào.

Bị can Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, Hào đã gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,1 tỉ đồng; Thanh gây thiệt hại hơn 383 triệu đồng.