An Giang: Đôi nam nữ trộm 80 điện thoại bị bắt 25/04/2025 14:54

Ngày 25-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh Hải Em (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Huỳnh Thị Kim Nga (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 8-4, cửa hàng điện thoại KO (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) bị kẻ trộm dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa, đột nhập vào cửa hàng, lấy đi khoảng hơn 80 điện thoại di động các loại, tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng.

Bị can Huỳnh Thị Kim Nga

Từ lời khai của Nga, công an đã bắt được đồng phạm là Hải Em

Số lượng lớn điện thoại bị trộm đã được công an thu giữ

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu và các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 12-4, lực lượng công an xác định được nghi phạm là Nga nên bắt giữ và thu 17 chiếc điện thoại.

Qua đấu tranh khai thác, đến ngày 21-4, công an tiếp tục bắt giữ Hải Em khi người này đang lẩn trốn tại khu vực thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Bước đầu, Hải Em và Nga đã thừa nhận hành vi phạm tội và công an cũng đã thu hồi được số lượng lớn điện thoại bị trộm.

Công an cũng kêu gọi những người liên quan vụ án sớm đến Cơ quan điều tra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.