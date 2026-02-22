Công an điều tra vụ hỗn chiến trong đêm ở Nha Trang 22/02/2026 08:52

(PLO)- Hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau gây náo loạn cả khu phố ở đường Phương Sài, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 22-2, một lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an phường đã vào cuộc điều tra vụ đánh nhau gây náo loạn cả khu phố xảy ra trên địa bàn.

Hai nhóm thanh niên lao vào nhau hỗn chiến. Ảnh: MT

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 21-2, hai nhóm thanh niên có xảy ra mâu thuẫn đã lao vào đánh nhau trên đường Phương Sài, đoạn gần nhà thuốc Long Châu thuộc phường Tây Nha Trang.

Lúc này, một thanh niên áo trắng lao vào đánh, đấm túi bụi một người khác. Thấy vậy, nhiều người đi cùng cũng lao vào đánh lại thanh niên áo trắng.

Bị đánh hội đồng, nam thanh niên áo trắng quay người bỏ chạy nhưng bị nhóm đối thủ đuổi theo đánh tới tấp.

Hàng chục người đứng xem vụ đánh nhau. Ảnh: MT

Vụ đánh nhau khiến cả khu phố náo loạn vì tiếng la hét, hàng chục người hiếu kỳ tụ tập đứng xem.

"Công an phường đang xác minh các nghi phạm tham gia vụ đánh nhau. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm các cá nhân trong vụ việc, không bao che nhằm giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn dịp đầu xuân"- lãnh đạo phường Tây Nha Trang nói.