Công an tỉnh Long An chính thức tiếp nhận công tác lý lịch tư pháp 03/03/2025 16:30

(PLO)- Công an tỉnh Long An tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp từ sở tư pháp, duy trì thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.

Ngày 3-3, Sở Tư pháp tỉnh Long An đã tổ chức lễ bàn giao công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho Công an tỉnh Long An.

Bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: HD

Theo bà Phan Thị Mỹ Dung, sau hoạt động chuyển giao này, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ lý lịch tư pháp đảm bảo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ, không để bị gián đoạn.

Công an tỉnh Long An tiếp nhận công tác về lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp tỉnh. Ảnh: HD

Trên tinh thần chủ động ngay khi tiếp nhận, Công an tỉnh Long An sẽ hỗ trợ tiếp nhận cấp phiếu lý lịch tư pháp qua 4 nguồn, gồm: trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh, trên ứng dụng VNeID và nộp qua bưu chính công ích.

Được biết, tính đến nay, Sở Tư pháp đã cấp khoảng 84.000 hồ sơ phiếu lý lịch tư pháp và quản lý, sử dụng, khai thác được trên 116.000 thông tin lý lịch tư pháp.