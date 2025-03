Tỉnh Kiên Giang thành lập Tổ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc 03/03/2025 13:57

(PLO)- Tổ công tác gồm 97 cán bộ, chiến sĩ, do Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường làm tổ trưởng.

Ngày 3-3, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh thành lập Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP Phú Quốc.

Cụ thể, Tổ công tác gồm 97 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang. Tổ công tác do Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường làm tổ trưởng; tổ phó thường trực là Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hận (thứ tư từ trái qua), Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tặng hoa chúc mừng Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP Phú Quốc. Ảnh: BT

Số điện thoại đường dây nóng của Tổ công tác là 0918.655.355. Đây là số điện thoại của Thượng tá Mai Phương Nam trước đây sử dụng làm “Đường dây nóng tố giác tội phạm của Trưởng Công an TP Phú Quốc”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, việc thành lập Tổ công tác nhằm mục tiêu giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Phú Quốc. Qua đó, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại và du lịch.

Trước đó, ngày 28-2, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về giải thể công an cấp huyện. Đồng thời, công bố quyết định nhân sự 26 phòng sắp xếp theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Cụ thể, điều động 14 Trưởng Công an cấp huyện về nhận công tác, giữ chức Trưởng, Phó Trưởng phòng tại các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Điều động 52 Phó Trưởng Công an cấp huyện về công tác tại các phòng trực thuộc công an tỉnh, giữ chức Phó Trưởng phòng. Cạnh đó, bố trí 4 Phó Trưởng Công an cấp huyện làm Trưởng Công an cấp xã.