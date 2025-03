Lâm Đồng có tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng 7-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng với thời hạn 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Tuấn Anh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quan tâm, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác.

Tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cam kết phát huy vai trò nêu gương, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ trong Ban để xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Ông Anh cũng khẳng định sẽ cống hiến sức trẻ, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Ông Vũ Tuấn Anh (46 tuổi), từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong ngành công an như: Trưởng Công an huyện Lạc Dương; Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 8-2024, ông được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đến ngày 27-12-2024, ông được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025.