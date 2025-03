Sáng 3-3, tại TP Đà Lạt, Đoàn Kiểm tra số 1923 của Ban Chấp hành Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình chủ trì buổi công bố quyết định.

Nội dung kiểm tra được công bố bao gồm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CTH/TW ngày 14-6-2024 và Kết luận 118-KL/TW ngày 18-1-2025 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và kết luận 121KL/TW ngày 24-1-2025 của BCH TW gắn với việc thành lập và hoạt động của các Đảng bộ mới;

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kết luận 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt trên 8% trở lên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Trung ương một cách kịp thời, nghiêm túc, chất lượng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân.

Kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương sát với tình hình thực tiễn. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời lĩnh hội các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để vận dụng và chỉ đạo ở cấp mình.

Trong đó, công tác chuẩn bị đại hội, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Dự thảo văn kiện các cấp cơ bản được xây dựng hoàn thiện và lấy ý kiến góp ý rộng rãi, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền các hoạt động về đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường các tin, bài tuyên truyền về đại hội đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và các cấp ủy đã chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng định hướng của Trung ương. Đến nay về cơ bản, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được các mục tiêu Nghị quyết 18 đề ra.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chuẩn bị, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện, trong đó đề ra giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đối với Kết luận 123, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành Nghị quyết năm 2025 và nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, các chiến lược, đột phá nhằm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 9,0-10,0% trước khi Trung ương ban hành kết luận số 123-KL/TW.

Cùng với những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng chỉ ra một số khuyết điểm trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Cụ thể, một số đơn vị chưa gắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc hướng dẫn về thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy còn có những nội dung chưa rõ, chưa sát thực tế. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện vẫn chưa thật tinh gọn, hiệu quả, có lĩnh vực còn trùng lắp, chồng chéo.

Ngoài ra, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế nguồn lực của tỉnh; tốc độ tăng trưởng đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Công tác thu hút đầu tư, nhất là dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chưa có chuyển biến tích cực.

Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm còn chậm, nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ dứt điểm. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Sản phẩm du lịch chất lượng cao còn ít, thiếu đa dạng.

Sau khi tổng kết Nghị quyết 18, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của một số địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của tỉnh.

Trong đó, chọn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy (Khối Đảng); Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính (Khối Nhà nước) làm điểm trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị (không thuộc diện sắp xếp) chủ động rà soát tổ chức, tinh gọn bộ máy bên trong gắn với giảm biên chế cán bộ, công chức, viên chức và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Đến nay, đã thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy; đang xây dựng phương án hợp nhất Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Lâm Đồng cùng các đơn vị sự nghiệp theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Giảm được 02 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 05 đơn vị hành chính cấp xã.

Về khối Đảng, giảm: 07 Đảng đoàn, 03 Ban cán sự đảng (tỉ lệ 100%); Giảm 02 Ban của Tỉnh ủy. Giảm 05 phòng, nâng tổng số giảm so với đầu giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW là 12/29, tỉ lệ 41,3%; Giảm 04 công đoàn ngành, tỉ lệ 100%; thành lập 02 công đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh và công đoàn Khối Đảng UBND tỉnh. Số tổ chức cơ sở đảng giảm sau khi sắp xếp: Giảm 51 tổ chức cơ sở đảng (16 đảng bộ cơ sở, 35 chi bộ cơ sở).

Về khối Nhà nước: Tổng số các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và tương đương giảm so với đầu giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW là giảm 06/21 cơ quan, tỷ lệ 28,6%.

Tổng số phòng chuyên môn, chi cục và tương đương giảm so với đầu giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW là giảm 69/147 phòng, tỷ lệ 46,9%. Tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giảm so với đầu giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW là giảm 55/155 phòng, tỷ lệ 35,5%. Tổng số các đơn vị sự nghiệp công lập giảm so với đầu giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW là giảm 133/831 đơn vị, tỷ lệ 16%.

Về nhân sự: Số lượng cán bộ, công chức, viên chức có đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 177 và 178/2024/NĐ-CP là 237 người (Khối Đảng: 54 người; Khối Nhà nước: 183 người. Trong đó số cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý 15 người).